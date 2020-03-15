РИАМО - 15 мар. На территории Московской области есть достаточное количество коек в больницах на случай распространения нового типа коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Могу заверить наших жителей, что больницы готовы. У нас достаточное количество инфекционных коек - более 2 тысяч, 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек. Составлен план по организации дополнительных мест лечения в случае необходимости», - сказала Стригункова на видео, опубликованном в аккаунте Минздрава региона в Instagram.

Она также подчеркнула, что в областных стационарах есть достаточный запас медикаментов, а также создан запас препаратов в «Мособлмедсервисе».

По ее словам, в Подмосковье зафиксировано пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом, все пациенты прилетели из-за границы. У всех удовлетворительное состояние. Пациентов разместили в изолированных боксах. Еще десять человек находятся под наблюдением медиков из-за подозрение на заболевание.

Все жители, которые возвращаются из Италии, Франции, Испании, Германии и других опасных стран, должны соблюдать двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

В Подмосковье работает горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.