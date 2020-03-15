РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Активисты подмосковного Подольска высадили восемь саженцев редких дубов взамен неприжившихся деревьев на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат совета депутатов городского округа Подольск Евгений Исаев по обращению жителя микрорайона Кузнечики выделил саженцы красных остролистных дубов для высадки на улице Академика Доллежаля.

«Так, 14 марта состоялась высадка восьми саженцев. В акции приняли участие активные жители домов №№2/1, 2/2, 4, помощник депутата Юрий Папуша, сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики и сотрудники управляющей компании «СпецКоммунПроект», - говорится в сообщении.

Редкие деревья посадили взамен неприжившихся, которые были высажены в 2015 году во время проведения акции по озеленению микрорайона.