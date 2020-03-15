РИАМО - 15 мар. В РЖД вводят ограничения на международные рейсы в связи с угрозой распространения коронавируса, передает Nation News.

«Представители РЖД рассказали о временном прекращении железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Латвией», - говорится в сообщении.

В Федеральной пассажирской компании также заявили об отмене рейсов в Украину и Молдавию. Решение продиктовано ситуацией с распространением Covid-2019.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев данного заболевания.