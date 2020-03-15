Московский регион в ночь на 15 марта накрыла метель. По оценкам специалистов, средняя величина снежного покрова достигла восьми сантиметров. Тем не менее, резкая непогода не помешала жителям насладиться снегом, которого так не хватало календарной зимой.

В подмосковных Видном и Подольске жители не упустили возможность поиграть в снегу с питомцами.

Словом, от них не отстали и собаководы столицы.

Пользователь @baglejalisa отметила, что все проблемы остаются позади, когда смотришь на кружащиеся снежинки.

А в Одинцовском городском округе застали настоящие подснежники!

В столице пользователь @anriyash поразила подписчиков прогулкой босиком по свежим сугробам.

Даже столичный ГУМ накрыла стихия.

На улице Таллалихина обнаружены необычные замерзшие следы.

Ну а пользователь @lukioshka выразила всеобщее негодование.