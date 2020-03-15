РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах более тысячи дворников устраняют последствия снегопада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Весенняя погода продолжает преподносить сюрпризы. Резкие перепады температуры, сильный снегопад доставили много хлопот дорожникам и коммунальщикам городского округа Люберцы. 154 единицы техники, более 1 тысячи человек, включая сотрудников управляющих компаний, вышли сегодня на расчистку дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что особое внимание уделяют местам с большой проходимостью - остановкам, подходам к поликлиникам, школам и детским садам.

«Свои замечания и пожелания по уборке территорий, вы можете оставлять под этим постом или отправлять на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - заключил Ружицкий.