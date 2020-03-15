РИАМО - 15 мар. В столице на территории у Северного речного вокзала продолжается масштабное комплексное благоустройство, которое будет завершено к 1 сентября, а работы по инженерным сетям закончат в середине апреля, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра проконтролировал ход работ по проведению благоустройства Северного речного вокзала, а также провел заседание штаба по строительству и дал необходимые указания службам и подразделениям, которые в настоящее время работают на объекте.

«Общая площадь благоустройства составляет 49 гектаров, нам предстоит переложить инженерные коммуникации, реконструировать причал, построить ряд новых инженерных объектов, выполнить работы по обустройству дорожно-тропиночной сети и озеленению», - сказал Бирюков.

Он отметил, что все работы по инженерным сетям в рамках проекта планируется завершить к середине апреля. Кроме того, причал вокзала откроют к началу навигации.

Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства будет обустроено 19 километров дорожно-тропиночной сети, установят 26 павильонов и более 800 энергоэффективных опор освещения, а также устройство понтона с тремя бассейнами и трех фонтанов. На территории появятся восемь детских и две спортивные площадки, построят девять площадок для «тихого отдыха».

«Одной из особенностей благоустройства станет появление живой изгороди из туи. Кроме того, высадят 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников , свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона», - добавил заммэра.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева. Сейчас проводится его реставрация. Завершить ее должны в 2020 году. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.