РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и поблагодарил их за важную и нужную работу.

«Поздравляю с праздником работников ЖКХ! Вы делаете очень важное и нужное дело, заботитесь о наших жителях и городах в любую, даже самую суровую, погоду. Сегодня работы у вас прибавилось – зима вернулась в Подмосковье, и ночью прошел сильный снегопад», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сейчас коммунальные и аварийные службы Подмосковья расчищают снег и обрабатывают дороги. В некоторых городах региона вывели дополнительную технику.

«Отдельное спасибо тем, кто работает в свой праздник!» - заключил губернатор.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России 15 марта.