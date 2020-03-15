РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Подольский спортсмен победил в соревнованиях по армейскому гиревому рывку, выполнив свыше 300 повторений, сообщается в группе «Гиревики Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Голицыне 14 и 15 марта проходили соревнования по гиревому спорту - открытый городской турнир по армейскому гиревому рывку (любители - мужчины, женщины, дети) и чемпионат Москвы (двоеборье - мужчины, рывок - женщины).

«В соревнованиях по армейскому гиревому рывку городской округ Подольск представляли шесть человек. По итогам Александр Власов занял первое место в весовой категории свыше 90 килограммов, выполнив 309 повторений с 24-килограммовой гирей за 12 минут (лучший результат турнира)», - говорится в сообщении.

Еще один спортсмен из Подольска Андрей Гончаров занял третье место в весовой категории до 90 килограммов, выполнив 244 повторения с гирей.