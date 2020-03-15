РИАМО - 15 мар. В середине предстоящей недели в Подмосковье и Москве температура воздуха днем может прогреться до 9 градусов тепла, но уже к выходным снова похолодает, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник синоптическая ситуация в регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек. Однако ночью в Москве вновь ударят морозы до минус 6 – минус 8 градусов, по области – минус 5 – минус 10 градусов, но днем под лучами мартовского солнца воздух сумеет прогреться в городе до плюс 2 – плюс 4 градусов, в Подмосковье – 0 – плюс 5 градусов», - сказал Тишковец.

По его словам, ветер повернет с северо-западных румбов на юго-западные, а его скорость будет достигать до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 754 миллиметров ртутного столба.

Он отметил, что в регионе со вторника метеоусловия будут характеризоваться в основном циклонической деятельностью, поэтому ожидается облачная погода с осадками в виде небольшого снега в ночные часы, а днем будет идти кратковременный дождь.

«Ветер подует с запада, и станет поступать атлантическое тепло, которое не только вернет температурный фон в климатическое русло, но и в среднем на 3-4 градуса превысит многолетнюю норму. В темное время суток столбики термометров будут колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов», - добавил Тишковец.

Он уточнил, что в среду прогнозируется кратковременный всплеск тепла до плюс 4 – плюс 9 градусов. Хорошую погоду жителям региона стоит ждать только в пятницу. Снежный покров почти исчезнет.

Но он подчеркнул, что наступления метеорологической весны ожидать не стоит, так как к выходным в регионе вновь похолодает.