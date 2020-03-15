РИАМО - 15 мар. Власти столицы не скрывают новые случаи заражения коронавирусом, а сообщения о занижении числа заболевших — это не более, чем слухи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы сами заинтересованы сообщать гражданам о всех случаях заболевания. Это нужно для того, чтобы выявить ближайший круг общения, членов семей, с кем они летели на самолете, с кем общались и были ли на работе», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал сообщения о занижении количества зараженных безответственными. По его мнению, кто-то, у кого есть политические амбиции, просто решил «погреться на этой теме».

При этом мэр подчеркнул, что своевременное информирование граждан о распространении коронавирусной инфекции позволяет быстрее локализовать распространение Covid-2019.

«У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», - заметил Собянин.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день. В разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.