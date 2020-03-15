Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко: «Вчера у нас была большая выписка, мы выписали 52 больных - это те пациенты, которые были с рейса с температурой, либо из дома госпитализированы. Они болели и находились в группе риска. Эти пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус».