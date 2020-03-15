©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Прибывших в столицу граждан с подозрением на коронавирус размещают в медцентре в Коммунарке, расположенном на территории новой Москвы.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В клинике все условия для раздельного пребывания пациентов, качественной диагностики и лечения.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что больничный комплекс в Коммунарке – одна из крупнейших современных клиник в нашей стране.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Всех пациентов наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов (инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог).
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Выписка пациентов с подозрением на коронавирус осуществляется только после получения двух отрицательных результатов тестов на Covid-2019, отсутствия симптомов болезни, а также после истечения 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны по коронавирусу или контакта с больным.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Накануне из инфекционной клинической больницы Москвы выписали свыше 50 человек, которые были на карантине по коронавирусу из-за выявленных симптомов ОРВИ.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко: «Вчера у нас была большая выписка, мы выписали 52 больных - это те пациенты, которые были с рейса с температурой, либо из дома госпитализированы. Они болели и находились в группе риска. Эти пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На данный момент в инфекционной клинической больнице находятся 312 пациентов, из них у 17 человек выявлена коронавирусная инфекция, но при этом нет ни одного пациента в критическом состоянии.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: работа сотрудников клиники в Коммунарке.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: работа сотрудников клиники в Коммунарке.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: машина скорой помощи на территории клиники в Коммунарке.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выписанный пациент из клиники в Коммунарке.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии