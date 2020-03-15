РИАМО - 15 мар. В воскресенье в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 65 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны восемь рейсов, отменено еще четыре. В Шереметьеве задержали 20 прилетов и вылетов, один отменили. В аэропорту Домодедово задержали 25 рейсов, еще семь отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

На территории Подмосковья и Москвы до утра 16 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы, Данный уровень означает потенциально опасную погоду.