РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Более 40 единиц техники и 60 рабочих коммунальных служб очищают муниципальные дороги подмосковного Подольска от выпавшего снега, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшие 12 часов в регионе выпало 9 миллиметров осадков при среднемесячной норме для марта в 35 миллиметров. По городскому округу Подольск в ночь по уборке снега было задействовано 40 единиц техники (из них на дорогах муниципального значения 28 единиц)», - говорится в сообщении.

В настоящее время на местных дорогах задействовано порядка 44 единиц техники и 60 человек рабочих.

На региональных дорогах в городском округе задействовано 15 единиц техники и более 40 человек. Работы по очистке Подольска от снега продолжаются.