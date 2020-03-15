РИАМО - 15 мар. Столичные спасатели помогли женщине, которая повисла на кондиционере в районе девятого этажа здания, спасенную передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«14 марта поступило сообщение об угрозе падения с высоты: в районе Киевского шоссе на девятом этаже дома на кондиционере висела женщина. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена ПСО №303 «Пожарно-спасательного центра» Москвы», - говорится в сообщении.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, стало понятно, что с окна до женщины дотянуться нельзя. Старший дежурной смены принял решение о подъеме по штурмовой лестнице по фасаду здания.

Чтобы избежать падения женщины с высоты, с подоконника на восьмом этаже сделали страховку с помощью веревки. До прибытия автолестницы женщине оказывали психологическую поддержку, а также страховали от падения с высоты.

После прибытия лестницы женщину переместили в люльку, а затем спустили на землю. Ее передали бригаде скорой медпомощи.