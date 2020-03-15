РИАМО - 15 мар. Власти Москвы не пока не планируют применять меры по закрытию организаций, учреждений и городского транспорта, в городе ведется борьба с распространением коронавируса другими методами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во всем мире принимают жесткие меры (по борьбе с распространением коронавируса – ред.), связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем такого. Главный упор наших действий всех направлен на то, чтобы работать с группами риска, с людьми, которые могут подвергнуться заражению», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр призвал горожан соблюдать все рекомендации медиков, а в случае выявления первых признаков болезни соблюдать изоляцию. По его словам, только совместными усилиями можно победить пандемию.

«Без поддержки руководства предприятий, без поддержки горожан нам будет сложно справиться с этой ситуацией. Но вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме», - подчеркнул Собянин.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день. В разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.