РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Сотрудники теруправления «Климовск» городского округа Подольск выявили случаи падения деревьев и обрыва проводов после обильного снегопада, сообщается в группе территориального управления в соцсети «ВКонтакте».

В Московском регионе минувшей ночью прошел сильный снегопад.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с сильным порывом ветра и обильным снегопадом, сотрудниками территориального управления Климовска с 22:00 14 марта до 00:05 15 марта был проведен объезд территории для фиксации текущего состояния объектов дорожного хозяйства. В ходе объезда выявлены случаи падения деревьев, обрыва проводов», - говорится в сообщении.

Вся информация была оперативно направлена подрядным организациям для принятия мер реагирования.

Также с 20:00 14 марта подрядные организации проводили работы по обработке дорожной сети пескосоляной смесью, в настоящее время проводятся работы по сплошной зачистке.

С 04:00 воскресенья на улицы Климовска вышла дополнительная техника для очистки и обработки тротуаров.