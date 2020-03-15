РИАМО – 15 мар. Некоммерческие организации могут привлечь к административной ответственности, их также могут исключить из Единого государственного реестра юридических лиц, если они нарушат правила отчетности о деятельности, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Московской области.

Некоммерческая организация обязана ежегодно представлять документы, содержащие отчет о ее деятельности, сведения о персональном составе ее руководящих органов, а также документы, содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сроки и по формам, установленным правительством Российской Федерации.

«В случае неисполнения требований законодательства РФ управление (Минюста России по Подмосковью – ред.) выносит предупреждения некоммерческим организациям, привлекает некоммерческие организации к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в случае неисполнения НКО требований ведомство направляет исковые заявления в суд о ликвидации некоммерческих организаций и о прекращении деятельности в качестве юридического лица, исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

Некоммерческие организации также обязаны отчитываться о своей деятельности в интернете или СМИ, не позднее 15 апреля отчеты должны появиться в специальном разделе на портале министерства юстиции РФ.