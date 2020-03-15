РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Коммунальные и аварийные службы подмосковного Подольска задействованы в устранении последствий снегопада, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московском регионе минувшей ночью прошел сильный снегопад.

«Зима вернулась ненадолго в Подольск. В устранении последствий сильного снегопада задействованы все муниципальные дорожные, коммунальные и аварийные службы», - говорится в сообщении.

Огромный объем работы не позволяет одновременно везде и сразу расчистить улицы от снега и обработать от обледенения обслуживаемые территории.