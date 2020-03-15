РИАМО - 15 мар. Из инфекционной клинической больницы Москвы выписали свыше 50 человек, которые были на карантине по коронавирусу из-за выявленных симптомов ОРВИ, сообщил в воскресенье журналистам главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

«У нас была большая выписка, мы выписали 52 больных - это те пациенты, которые были с рейса с температурой, либо из дома госпитализированы. Они болели и находились в группе риска. Эти пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус», - сказал Проценко.

Он добавил, что на данный момент в инфекционной клинической больнице находятся 312 пациентов, из них у 17 человек выявлена коронавирусная инфекция, но при этом нет ни одного пациента в критическом состоянии.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, выписка пациентов осуществляется только после получения двух отрицательных результатов тестов на Covid-2019, отсутствия симптомов болезни, а также после истечения 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны по коронавирусу или контакта с больным.

В клинике в столичной Коммунарке есть все условия для раздельного пребывания пациентов, качественной диагностики и лечения. Данная больница является одной из крупнейших современных клиник в России. Всех пациентов наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов (инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог).

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.