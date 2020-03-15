РИАМО - 15 мар. Температура прошедшей ночи стала самой низкой в столице с начала первого весеннего месяца, сообщается на сайте «Метеовести».

«Температура воздуха к утру понизилась до минус 6,3 градуса, а это значит, что ночь стала самой холодной в марте», - говорится в сообщении.

По данным на сайте Гидрометцентра России, предстоящей ночью температура в Московском регионе может опуститься до минус 9 градусов, таким образом, могут обновиться показания самой холодной ночи с начала марта в городе.

В воскресенье в мегаполисе температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы первого весеннего месяца.

Также на территории Подмосковья и Москвы до утра 16 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.