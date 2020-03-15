РИАМО - 15 мар. В результате дорожной аварии на МКАД погиб один человек, еще один был ранен, по данному факту начато расследование, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«В 07:00 на 43 километре МКАД произошло ДТП. <…> Водитель легкового автомобиля, не справился с управлением и совершил на наезд на стоящий грузовой автомобиль», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб один человек, еще один ранен, оба находились в легковой машине.

По факту данной аварии начато расследование.