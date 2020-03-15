РИАМО - 15 мар. На территории столицы за минувшие сутки выпало порядка трети от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшей ночью столицу накрыла метель, прошел сильный снег, дул порывистый ветер.

«За прошедшие сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% месячной нормы осадков», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», на улицах города вновь образовался снежный покров, его высота составляет 8 сантиметров.

Всего за прошедшие дни марта в мегаполисе выпало 45 миллиметров снега и дождя, что составляет уже свыше 130% от месячной нормы осадков.