РИАМО - 15 мар. В Богородском городском округе Московской области нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

В 16:20 14 марта поступила информация об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Богородский городской округ, деревня Соколово.

«Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Богородский. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 16 марта», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения городского округа нет.