РИАМО - 15 мар. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем может опуститься до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого уйдет на юго-восток. В облаках появятся просветы, небольшой снег покружит лишь местами. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 2-0, в центре до плюс 1, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

Холодный северо-западный ветер в порывах усилится до 12-15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет порядка 70%. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что на раннюю весну приходится один из самых тяжелых для организма периодов, который сопровождается различными симптомами. Так, у молодежи с более устойчивыми механизмами адаптации и не метеозависимых, это может проявляться снижением физической и умственной активности или повышенной утомляемостью, которые чаще всего проходят без вреда для здоровья.

«Гораздо сложнее пережить неустойчивую весеннюю погоду людям часто болеющим, с хроническими недугами и симптомами хронической усталости и переутомления. Недостаток солнечного света и авитаминоз также влияют на самочувствие и снижают толерантность организма к внешним воздействиям. Особенно тяжело реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипертоники и гипотоники, с вегето-сосудистой дистонией и частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма и стенокардией)», - добавляют специалисты.

По словам синоптиков, сезонная профилактика и лечение хронических заболеваний, поддерживающая терапия, использование витаминных комплексов (витамины группы В, С, Д), растительных адаптогенов и различных домашних средств помогут легче пережить неустойчивую весеннюю погоду.