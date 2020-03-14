РИАМО - 14 мар. В Московской области 13 мая, в День Черноморского флота ВМФ России, подведут итоги фестиваля-конкурса детского рисунка «Наш Крым», который проходит в рамках патриотического проекта «Подмосковье — Крым — Севастополь», сообщается на официальном сайте проекта.

Дважды финал конкурса проводили в Наро-Фоминске. В этом году мероприятие пройдет в культурном центре «Дом Озерова» в Коломне.

«Без надежных партнеров, неравнодушных людей достойно реализовать такой проект нам было бы очень сложно», - сказала руководитель патриотического проекта Жанна Софинова.

Она встретилась с президентом Торгово-промышленной палаты Подмосковья, председателем Общественной палаты Наро-Фоминского округа, гендиректором холдинговой компании «Элинар» Игорем Куимовым, который оказывает большую помощь и поддержку в проведении благотворительных мероприятий проекта «Подмосковье — Крым — Севастополь».

Из рук Софиновой Куимов получил общественную награду — медаль «5 лет воссоединения Крыма с Россией».