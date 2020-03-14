РИАМО - 14 мар. Решение о закрытии на карантин на две недели из-за коронавируса приняли в Центре документального кино в столице, деньги за билеты вернут в полном объеме, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Дорогие зрители, команда ЦДК приняла непростое решение уйти на карантин. В ближайшие две недели наш кинотеатр работать не будет. Мы не поддаемся панике, но, учитывая, как складывается ситуация во всем мире, мы предлагаем соблюдать необходимые меры безопасности», - говорится в сообщении.

Деньги за ранее приобретенные билеты зрителям вернут в полном объеме.

«Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников всегда в приоритете», - подчеркивается в материале.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.