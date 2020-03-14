РИАМО - 14 мар. С начала 2020 года жителям Московской области выдали более 30 тысяч документов на техприсоединения благодаря электронной форме подачи заявки через портал госуслуг региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Благодаря появлению электронной формы «Единая заявка» сроки выдачи документов на техприсоединение сократились в два раза. При этом заявитель может получить все документы, не выходя из дома», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Технические условия, договоры и акты подключения к инженерным сетям выдают с помощью онлайн сервиса.

Техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей в Подмосковье проводится в электронной форме с 2017 года.

С начала 2020 года в Подмосковье с помощью специального сервиса выдано более 30 тысяч документов в электронном виде: технические условия, договоры и акты подключения, которые требуются для технологического подключения к инженерным сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также к сетям электро- и газоснабжения. При этом уже на сегодняшний день показатель на 10% больше, чем в прошлом году.