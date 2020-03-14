РИАМО - 14 мар. В московских поликлиниках были усилены меры профилактики ОРВИ и гриппа, при входе всем пациентам измеряют температуру, а тем, у кого она повышена, выдают медицинские маски, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Процедура (замера температуры - ред.) занимает всего несколько секунд, но при этом позволяет эффективно отделить поток пациентов с признаками ОРВИ и гриппа от тех, кто пришел в поликлинику в связи с другими заболеваниями или за консультацией», - говорится в сообщении.

Также для москвичей, которые пришли в поликлинику с повышенной температурой, а еще с признаками простуды, предусмотрен отдельный вход, если есть такая возможность. В поликлинике обязательно сделана маршрутизация, которая максимально снижает контакт здоровых и больных пациентов. Москвичей с признаками простуды принимают отдельные врачи.

Кроме того, в поликлиниках города усилена выездная служба. К этой работе дополнительно привлекли свыше 300 врачей профилактических отделений и 750 ординаторов.

В случае проявления признаков ОРВИ пациентов призывают воздержаться от визита в поликлинику и вызвать врача на дом. Специалисты на месте проведут осмотр и окажут всю необходимую медпомощь.

С 5 марта в городе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения заболевания. Граждане, прибывшие из стран, в которых выявлены случаи заражения Covid-2019, в течение 14 дней должны находиться дома в самоизоляции.

Для этого можно получить официальный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение четырех дней курьер доставит больничный на дом.

С 16 марта в городе вводится свободное посещение школ и детских садов. А также до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.