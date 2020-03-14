РИАМО - 14 мар. Будущую Кольцевую линию в 1940-е годы называли Большое кольцо, а идея ее строительства никак не связана с пятном от кружки на карте, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первая Кольцевая линия метрополитена замкнулась 66 лет назад, ее запускали в три этапа в течение десяти лет. Кольцевая линия метро полностью замкнулась 14 марта 1954 года. Тогда состоялось открытие участка между станциями «Белорусская» и «Парк культуры».

«Идея строительства Кольцевой линии не связана с пятном от кружки на карте. Линия изначально задумывалась как пересадочный контур. Было ясно, что нагрузка на пересадочных узлах в центре Москвы будет большой. Кольцо должно было объединить как существующие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре», - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в 40-е годы прошлого столетия Кольцевую линию называли Большим кольцом. Это можно проверить на путевой стене станции «Курская». Кроме того, каждая станция Кольцевой линии является объектом культурного наследия регионального значения, а также она лишь частично повторяет очертания Садового кольца.

Ликсутов привел еще один интересный факт – более 700 люстр и светильников было смонтировано на станциях линии, а также около 50 тысяч квадратных метров мрамора и гранита установили для облицовки залов платформ.

«Впервые на Кольцевой были сооружены наклонные ходы увеличенного диаметра, позволившие установить четыре эскалатора вместо трех, а всего смонтировано 60 эскалаторов. <…> На Кольцевой линии при движении по часовой стрелке станции объявляет мужской голос, а при движении против часовой — женский. Это сделано для удобства навигации пассажиров», - добавил Ликсутов.

Кольцевая линия является одной из самых востребованных в Московском метрополитене. В часы пик по линии одновременно курсируют более 30 пятивагонных составов «Русич», а чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, потребуется всего полчаса. А в столичном метро работают более 3,2 тысячи человек.

Ликсутов добавил, что в 2023 году между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская» планируется открыть тринадцатую станцию Кольцевой линии с плановым названием «Суворовская».