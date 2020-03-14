РИАМО - 14 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.

«Сегодня в Московской области зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавирусом. Еще десять человек получили предварительный диагноз. В ближайшее время мы получим окончательный результат», - сказал Воробьев в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Он отметил, что работу по выявлению коронавируса ведет Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Московской области. Кроме того, в аэропортах Шереметьево и Домодедово с 1 февраля в круглосуточном режиме работают подмосковные врачи.

Губернатор напомнил жителям Подмосковья, которые прилетают из Италии, Франции, Испании, Германии и из других опасных стран, о необходимости соблюдать двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Также он уточнил, что в регионе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. А подмосковные родители с 16 марта могут не водить детей в школы и детские сады.

«Прошу всех уделить особое внимание вашим близким, и детям, и людям старшего возраста. Люди старше 50 лет - это группа риска, мы должны быть чуткими к ним и вовремя обращаться за помощью, если их что-то тревожит. Если вас беспокоит ваше состояние или состояние ваших родных, и вы вернулись из-за границы - обращайтесь на горячую линию - вам подскажут, как вести себя правильно. Все наши службы готовы», - добавил Воробьев.

В Подмосковье работает горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.