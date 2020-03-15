РИАМО - 15 мар. В России с воскресенья закрыты сухопутные границы с Польшей и Норвегией, такое решение принято в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Соответствующее поручение ранее дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ФСБ России совместно с МВД России и МИДом России внести в правительство РФ в установленном порядке проект акта, <…> предусматривающий временное приостановление с 00:00 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», - говорится в сообщении.

Запрет касается въезжающих с целью осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. При этом ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. В России зарегистрировано 59 случаев заражения данным типом коронавируса.