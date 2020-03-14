РИАМО - 14 мар. В Мытищах из-за проведения ремонта на железнодорожном переходе электросетевыми компаниями региона введен особый режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ремонт продлится до 19 марта, его проводят в рамках реализации федерального проекта по комплексной реконструкции железных дорог.

«В целях предупреждения рисков возникновения нарушений электроснабжения потребителей, при производстве работ по переустройству перехода ВЛ 110 киловатт Клязьма – Тополь с отпайкой на ПС Подлипки и ВЛ 110 киловатт Новые Подлипки – Тополь (далее - ВЛ 110кВ), был организован выезд рабочей группы сотрудников министерства Московской области», - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, отключений электроснабжения в жилых домах в Мытищах во время проведения работ не планируется. Горожан в случае нештатных ситуаций и отключений электроснабжения просят обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 8(495) 581-85-92; 8(495) 581-64-87; 8(915) 269-28-27 (для СМС).

«С целью предупреждения рисков возникновения нарушений электроснабжения потребителей, обеспечению особого контроля за ситуацией с проведением указанных ремонтных работ и бесперебойным электроснабжением потребителей проработаны организационные и технические мероприятия по выполнению работ в максимально сжатые сроки, а также минимизацию рисков», - отмечается в материале.

В случае обесточивания без электроэнергии могут остаться до 17 тысяч человек. Чтобы избежать инцидентов организовано круглосуточное дежурство РИСЭ ПАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго», на социально значимых объектах.

На 64 социально значимых объектах организовано дежурство. Проводится круглосуточное патрулирование участков высоковольтных линий 110 киловатт на предмет предотвращения несанкционированного нарушения функционирования воздушных линий в охранных зонах. Для выполнения оперативных и оперативно-ремонтных работ круглосуточно задействовано 48 бригад.