РИАМО - 14 мар. В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании стратегической сессии координационного совета, которое прошло под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмоковья.

Отдельное внимание было уделено мерам по снижению риска распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, которые принимаются в регионах.

«Я принял решение создать координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме. Прошу все регионы дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах. Как для наших, так и для иностранных граждан. Мы также просим наших граждан минимизировать поездки за рубеж», - сказал Мишустин.

Председатель правительства страны поручил сосредоточить усилия на контроле за россиянами и иностранцами, приезжающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также - за членами их семей. Таким гражданам рекомендовано находиться на 14-дневном карантине под наблюдением врачей.

Руководитель координационного совета отметил, что регионам важно быстро диагностировать и принимать оперативные меры при выявлении заболевания. Во всех субъектах РФ необходимо сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные, спортивные и деловые.

По поручению Ггубернатора в Московской области создан Оперативный штаб, в состав которого вошли представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти региона, правоохранительных органов. Ежедневно проводятся совещания, на которых рассматриваются вопросы, связанные со спецификой распространения коронавируса, диагностикой и методами лечения инфекции, дополнительными мерами безопасности в общественных местах.

В Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий с количеством более 5 тысяч человек. Работодателям рекомендовано обеспечивать режим самоизоляции сотрудникам, прибывшим из командировок, прежде всего, из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании. С 16 марта в школах и детских садах вводится режим свободного посещения, при этом образовательные учреждения будут работать в штатном режиме.

В аэропортах организовано информирование об усилении контроля в зонах прилета. На железнодорожном транспорте круглосуточно проводится уборка и дезинфекция подвижного состава, дважды в сутки - пассажирских зон и производственных помещений. Также не менее двух раз в день производится дезинфекция салонов автобусов с применением хлорактивных средств. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами. Проходят проверки такси на наличие таких средств в салоне.

Также по поручению губернатора в регионе проводится информационная кампания по мерам профилактики и противодействия коронавирусу. Соответствующие материалы распространяются в МФЦ, публикуются в электронных и печатных СМИ, соцсетях.

В частности, жителям рекомендуется сократить время пребывания в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с гражданами, которые имеют признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиханием или кашлем, соблюдать правила личной гигиены, в случае недомогания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В настоящее время в Московской области выявлено четыре случая заболевания коронавирусом. Еще девять человек находятся на стационарном лечении в ожидании подтверждения диагноза. Все пациенты госпитализированы в изолированные боксы инфекционных отделений областных больниц. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.