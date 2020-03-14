РИАМО - 14 мар. Министерство образования Московской области рассказало, почему школы региона не закрывают на карантин, говорится в сообщении Оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«Карантин вводится, когда болеют более 20% детей в школе. Сейчас этот порог значительно ниже, менее 5% детей болеют ОРВИ. Школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме и принимать детей», - говорится в сообщении.

Также в школах и детских садах области вели режим свободного посещения для тех родителей, которые не хотят , чтобы из ребенок подвергался риску заразиться новым типом коронавируса.

Также в школах и детских садах региона принимают меры для безопасности детей: «утренние фильтры» (замер температуры у учащихся), дезинфекция и проветривание помещений.

По постановлению губернатора Московской области с 16 марта родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращения распространения Covid-2019. Для учеников организуют дистанционное обучение через Школьный портал и новую онлайн-платформу, которая заработает на следующей неделе.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.