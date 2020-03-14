РИАМО - 14 мар. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин возглавил созданный им координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

«Я принял решение создать Координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», – пообещал Мишустин.

Он отметил, что ситуация в мире развивается по неблагоприятному сценарию, а положение в большинстве стран сложное. Мишустин подчеркнул, что сейчас ключевая задача - защитить людей и не допустить распространения опасного вируса на территории страны.

На стратегической сессии совета в субботу обсуждалась ситуация с коронавирусом, были представлены первоочередные решения.

Так, Мишустин поручил усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.