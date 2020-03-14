РИАМО - 14 мар. Участники финала национальной премии «Бизнес-успех» из разных регионов страны представят бизнес-проекты, поделятся успешными историями развития фирм, а также раскроют секреты эффективного использования маркетинговых инструментов в столице 20 марта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Финал пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни». На мероприятии ожидается порядка 2 тысяч участников.

«Для нас важно, что финал крупной общероссийской премии будет проводиться в Москве. Поддержке предпринимательства мы уделяем особое внимание, благодаря чему столица сохраняет лидерство по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас их в городе более 751 тысячи. Это 12,6% от их количества в целом по стране», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На мероприятии бизнесмены расскажут, как заработать на виртуальной реальности, создать ресторан для гастротуризма, сделать удобный сервис доставки еды, войти в топ-20 самых быстрорастущих интеграторов спутникового мониторинга в мире.

Жюри оценит проекты 118 финалистов премии «Бизнес-успех» по разным критериям. Среди них — новизна идеи, перспективность, социальная ответственность. Победителей выберут в десяти номинациях. В экспозоне мероприятия планируют организовать выставку «Муниципалитеты, которыми гордится Россия».

В деловой программе выступят свыше 50 экспертов, которые поведают об электронной коммерции и экспорте, малом бизнесе, конкуренции в глобальном мире, социальном предпринимательстве, развитии городской среды.

Национальная премия «Бизнес-успех» — совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты страны.