РИАМО - 14 мар. Ссора двух мужчин в Раменском завершилась поножовщиной, пострадавшего с колото-резаными ранами доставили в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«13 марта в 19:30 от дома на улице Чкаловской в Раменском бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранами в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1979 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за нападение полицейские задержали знакомого пострадавшего мужчины 1969 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».