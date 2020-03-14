РИАМО - 14 мар. На базе Сергиево-Посадского аграрного колледжа начались соревнования в рамках VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Московской области - 2020 по компетенции «Ветеринария», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Целью мероприятия является развитие стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий, повышение их статуса. На протяжении соревновательных дней будущие ветеринарные специалисты покажут свое профессиональное мастерство в конкурсах ветеринарно-санитарной экспертизы, диагностики и хирургии», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В чемпионате представят свои знания и навыки пять участников, четверо из них будут участвовать впервые.

Конкурс будет состоять из трех модулей выполнения лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и решения профессиональных ситуационных задач.

По России компетенция «Ветеринария» представлена в 43 регионах, в том числе и в Московской области.

«Одержавшие победу на чемпионате Московской области примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в национальном чемпионате. Победители будут приглашены на стажировку в лучшие ветучреждения региона с дальнейшим трудоустройством», - добавил министр.