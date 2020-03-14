РИАМО - 14 мар. Мастерская управления «Сенеж» провела первый модуль специальной образовательной программы для выпускников молодежных форумов, до конца весны состоятся еще два модуля, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

База мастерской «Сенеж» расположена в городском округе Солнечногорск в Подмосковье.

«С 12 по 14 марта в мастерской управления «Сенеж» прошла программа для выпускников всероссийских и окружных молодежных форумов. В числе участников – молодые люди, проявившие наибольшую активность в 2019 году, успешно защитившие проекты и заинтересованные в их реализации в своем регионе», - говорится в сообщении.

Первыми участниками программы стали 110 студентов и молодых специалистов из 48 регионов России, которые были приглашены по итогам форумной кампании 2019 года.

Образовательная программа делится на блоки: лидерство, управление командой и проектами, личная эффективность.

Кроме того, участники спецпрограммы смогут повысить квалификацию, узнать больше о самых востребованных навыках и знаниях, научиться формировать команду и управлять ею, а также применять новейшие технологии развития soft skills.

Второй модуль программы выпускников молодежных форумов планируют провести с 17 по 19 апреля, а третий – с 14 по 16 мая.

«Все проекты, предложенные к обсуждению в рамках образовательной программы, будут выполняться в соответствии с запросом региона – участники будут решать конкретную задачу, предложенную субъектом РФ. Благодаря реализации образовательной программы будет сформирована команда молодых лидеров», - добавляется в материале.