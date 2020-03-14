РИАМО - 14 мар. В районе Чистых прудов в столице пошел сильный снег, также дует сильный ветер, передает корреспондент РИАМО.

Снег засыпает автомобили. Прохожие спешат укрыться в здании, так как на улице дует сильный ветер.

В субботу на территории Москвы может выпасть 8-13 миллиметров осадков, а утром в воскресенье улицы Москвы может укрыть белоснежным покрывалом, но снежный покров в столице продержится недолго.

Также на территории Московского региона до утра 16 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.

МЧС объявило экстренное предупреждение в мегаполисе с 19:00 14 марта до 02:00 15 марта из-за дождя, снега, порывистого ветра, метели и резкого понижения температуры.