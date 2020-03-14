РИАМО - 14 мар. Авиакомпания Utair с 13 марта приостанавливает полеты в Берлин и Милан, а также с 17 марта по 31 мая отменяется рейсы в Ригу и Вену, сообщается на сайте авиакомпании.

«Авиакомпания вернет пассажирам полную стоимость билетов без удержаний», - говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие билет на официальном сайте или в мобильном приложении Utair, должны сформировать заявку на возврат в личном кабинете на сайте авиакомпании в разделе «Мои полеты»/«Отменить заказ». Если полет не отображается, нужно добавить его в разделе «Мои полеты».

Если билет был куплен на другом сайте или в агентстве, то для возврата нужно обратиться по месту покупки билета.

Новый тип коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.