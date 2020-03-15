РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Семейный кинопоказ фильма «Экспромт» состоится в библиотеке Люберец в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В это воскресенье, 15 марта, в библиотеке имени Сергея Есенина Люберец пройдет показ художественного фильма «Экспромт». Он начнется в 14:00», - говорится в сообщении.

Кинопоказ организован в рамках в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье» библиотекой совместно с клубом любителей классического искусства «Под сенью муз».

«Экспромт» - мелодрама 1991 года. События в фильме разворачиваются в 30-е годы XIX века и рассказывают о решительной и эмансипированной женщине, взявшей себе имя Жорж Санд, которая добивается романтических отношений с композитором Фредериком Шопеном.

Вход свободный. Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.