РИАМО - 14 мар. Пожарные ликвидировали возгорание на кровле административного здания на Пятницкой улице в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Возгорание обрешетника кровли на площади 70 квадратных метров происходило по адресу: Пятницкая улица, дом 25, строение 1Д. Из здания было эвакуировано порядка 30 человек.

«Принятыми мерами в 19:23 пожар локализован, а в 19:44 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.