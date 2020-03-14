РИАМО - 14 мар. В подмосковном Электрогорске завершили строительство дома, возводимого за счет средств дольщиков, застройщику ООО «Компания Премьер-Инвест» уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, таким образом восстановлены права 51 дольщика, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Дом находится по адресу: Электрогорск, улица Ухтомского, 21 (в районе озера Стахановское). Возведение этого дома началось в 2010 году. Изначально его должны были достроить в 2014 году, но из-за финансовых проблем стойкомпании стройка затянулась, с 2016 по 2018 года возведение объекта велось медленными темпами.

«На данный момент строительство жилого дома №21 по улице Ухтомского в Электрогорске завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 51 семья сможет получить ключи от своих квартир», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.