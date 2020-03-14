РИАМО - 14 мар. В Уфе и Ялте состоялись региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», в ходе которых определились 30 финалистов, среди них - два жителя Московской области, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Участники конкурса в течение двух дней презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, а также выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. Кроме того, конкурсантысмоглиполучить обратную связь и экспертную оценку.

«Люди, которые выбрали профессию в индустрии гостеприимства, привыкли вкладывать в работу душу, силы, чтобы у каждого, кто приезжает в нашу страну, кто путешествует по России, оставались насыщенные и яркие впечатления. Все проекты, представленные на полуфинале, по-своему уникальны, интересны, каждый участник, кто дошел до этого этапа, сумел показать новизну, оригинальность и свой профессионализм», - сказал наставник конкурса, гендиректор курорта Mriya Resort&Spa, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.



По итогам полуфиналов в Уфе и Ялте были определены 30 финалистов всероссийского конкурса. В финале Московскую область будут представлять: житель Красногорска Ашот Аветисян и жительница Раменского городского округа Кристина Галичина.

Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов и образовательные сертификаты, а также для лучших участников предусмотрены стажировки и возможное трудоустройство в ведущих компаниях отрасли.

Финал «Мастеров гостеприимства» состоится в апреле 2020 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».