РИАМО - 14 мар. Бизнесменам страны рассказали, как можно использовать изображение любимых детских персонажей и не бегать по судам за нарушение авторских прав, пишет газета «Известия».

В России нередки дела о незаконном использовании изображения популярных персонажей детских мультиков на тортах, кружках, коробках и других изделиях. Обычно суд взыскивает за нарушение авторских прав денежные штрафы.

«Хотите законно выпускать одеяла с «Микки Маусом» или «Машей и Медведем»? Выходите на правообладателя. Это не закрытая информация, в Сети несложно найти, кому принадлежат права на того или иного персонажа», - говорится в сообщении.

Кроме того, бизнесменам советуют тщательно подойти к выбору героя, которого они собираются изобразить на товаре.

Некоторые мультяшки стали классикой или не теряют зрительской любви на протяжении нескольких лет, а другие популярны только небольшой отрезок времени — пока, например, мультфильм идет в прокате (в этом случае лучше выпустить ограниченную серию брендированных товаров).

Точную сумму, которую придется заплатить за лицензии на использование персонажа, не назовут. Она складывается из многих факторов, среди которых минимальная гарантия и роялти.