РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. На бесплатном занятии школы социальной анимации в воскресенье жителям Подольска расскажут о том, как получить профессию аниматора и организовывать социальные проекты, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подольском центре «Семья» 15 марта с 12:00 до 13:00 пройдет открытое бесплатное занятие 45-й школы социальной анимации «Про людей». На встрече покажут фрагмент занятия по работе с образом, игропрактике и команде. Участники пообщаются с педагогами и представителями Союза аниматоров «Про людей», узнают об учебе в следующих наборах школы, получат консультации по организации социальных и иных проектов», - говорится в сообщении.

Проходить занятие будет по адресу: улица Северная, дом №9А. Мероприятие будет полезно для желающих получить профессию социального аниматора и организатора мероприятий, для представителей общественных организаций, волонтерских объединений, автономных некоммерческих организаций.

Школа социальной анимации «Про людей» с 2008 года готовит специалистов в сфере социальной анимации и организации мероприятий. Подольское отделение школы открыто в 2017 году. Востребованную профессию социального аниматора получили уже около 100 горожан, а для более 30 из них она стала основной. Некоторые выпускники школы стали организаторами мероприятий городского и российского уровня.