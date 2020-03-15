РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Турнир по художественной гимнастике состоится в воскресенье во дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В воскресенье, 15 марта, во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоится турнир по художественной гимнастике Spring Cup. Приходите насладиться этим красивым видом спорта. Начало в 10:00», - говорится в сообщении.

Участие в турнире примут более 300 спортсменок.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: улица Смирновская, дом №4.