РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жители Подольска в воскресенье смогут посмотреть концерт студии эстрадного вокала «Конфетти» на подтверждение звания народного коллектива, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск утвердил график подтверждения званий «Народный» и «Образцовый» творческих коллективов. Каждые три года руководители и участники продумывают новую концертную программу, а на концерт-подтверждение приезжает комиссия, которая определяет, достоин ли коллектив своего звания.

«Шесть творческих коллективов ДК в текущем году подтверждают свое высокое звание. 15 марта в 14:00 первыми свое мастерство покажет Народный коллектив «Студия эстрадного вокала «Конфетти», руководитель Оксана Евтюшенкова. Вход бесплатный. Посмотреть концерт смогут все желающие», - говорится в сообщении.