РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Окружной конкурс юных пианистов «Фортепианная миниатюра» пройдет в воскресенье в поселке Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В воскресенье, 15 марта, в детской школе искусств имени Л.И. Ковлера поселка Малаховка пройдет окружной конкурс юных пианистов «Фортепианная миниатюра». Начало мероприятия в 10:30. Приглашаем в зрительный зал всех желающих», - говорится в сообщении.

Окружной открытый конкурс «Фортепианная миниатюра» проводится ежегодно в детской школе искусств имени. Л.И. Ковлера уже более 30 лет.

В этом году в конкурсе принимают участие 52 пианиста из Люберец, Котельников и Дзержинского. Юные музыканты от 7 до 16 лет будут сольно исполнять по две разнохарактерные фортепианные пьесы. Победителей определят в трех возрастных категориях.

Школа искусств находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №40, строение 2.